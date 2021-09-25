2021/09/25 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اختتم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، زيارته الى نيويورك وذكر مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “رئيس الجمهورية عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى نيويورك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يختتم زيارته الى نيويورك ويعود لبغداد المركز الخبري الوطني.

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