صحة ذي قار ترد بشأن وجود تزايد في اصابات ‘الحمى النزفية’

2021/09/25 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة ذي قار، السبت، وجود أي تزايد في حالات الاصابة بـ "الحمى النزفية".

وقال مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد، في تصريح لـ NRT عربية (25 ايلول 2021)، ان "الحالات المسجلة بـ (الحمى النزفية)، لم تتجاوز النسب والارقام الطبيعية ولا يوجد أي تزايد في الاصابات".

وأوضح سعدي أنه "في السنوات السابقة كانت ايضا تسجل حالات بهذا المرض وهي بسيطة وروتينية وليس هناك اي تخوف من انتشار المرض"، مشيرا الى ان "الوضع الصحي في المحافظة تحت السيطرة".

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تزايد حالات الاصابة والوفاة بالحمى النزفية بين المواطنين في عدة مناطق مختلفة من محافظة ذي قار.

وبحسب تلك المواقع، فقد سجلت المحافظة اصابتين بالحمى النزفية احداهما لفتاة توفيت في سوق الشيوخ والاخرى لرجل في ناحية اور يرقد في المستشفى، فضلا عن وجود اصابة في قضاء الدواية، قبل ان يتم نفي هذه الانباء من الجهات المعنية.

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