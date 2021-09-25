2021/09/25 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين، السبت، توزيع رواتب موظفي دوائر الصحة في العاصمة بغداد و بقية المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (25 ايلول 2021)، إنه "قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد".

واوضح، أنه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق رواتب شريحة جديدة من الموظفين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق رواتب شريحة جديدة من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).