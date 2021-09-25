برهم صالح يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى نيويورك

2021/09/25 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أنهى رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

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وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيلول 2021)، أن "رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها (76)".

وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، أن ظاهرة الفساد تهدد أمن واستقرار العالم أجمع، ويواجه العراق ظاهرة الفساد بسبب الإرث الخطير من الحروب.

وقال صالح خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة الدورة 76، تابعها "ناس"، (23 أيلول 2021): إن "مكافحة الفساد تمثل للعراق اليوم معركة وطنية، حيث أن الفساد حرم العراقيين من التمتع بخيرات بلدهم".

وأضاف، "لقد قصفت بالعراق وشعبه على مدى الأربعين سنة الماضية، الحروب والحصار وحملات الإبادة والأنفال والمقابر الجماعية واستخدام الأسلحة الكيميائية وتجفيف الأهوار".

وتابع، أن "تحديات كورونا وتغيير المناخ خطيرة وتتطلب وقفة جدية".

ولفت إلى أنه "لا خيار لنا إلا التعاون والتكاتف من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب ومعالجة آثاره الخطيرة وضمان عدم تكرار المآسي الرهيبة".

وأشار إلى أنه "حققنا شيئاً في إعادة اعمار المناطق المحررة من الإرهاب، وتعزيز القدرات في إعادة البنى التحتية في البلد بما يسهم في عودة الحياة الطبيعية الكريمة لمواطنينا".

وتالياً نص كلمة الرئيس صالح أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة/ الدورة 76:

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