اسعار النفط العالمية تقفز لاعلى مستوى منذ 3 سنوات وتلامس 78 دولاراً للبرميل

2021/09/25 | 10:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، … Readmore

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