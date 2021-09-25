2021/09/25 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن خطة للاستغناء عن المولدات الأهلية وتخفيف العبء عن الوزارة.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحافي، إن “خطة البنك المركزي ووزارة البيئة باقراض المواطنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لوحات الطاقة الشمسية..



هل تدفع العراق للاستغناء عن المولدات الأهلية؟ المركز الخبري الوطني.

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