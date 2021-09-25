العمل توجه دعوة للبرلمان بشأن ظاهرة تعنيف الأطفال

2021/09/25 | 10:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، دعوة سريعة إلى البرلمان بشأن ظاهرة تعنيف الأطفال.

وقال بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة عادل الركابي عبر عن صدمته الشديدة لحادثة ضرب طفل على يد أبيه والتي انتشرت عبر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن "قلقه إزاء تنامي ظاهرة العنف الموجه ضد الطفل".وأضاف البيان، أنه "لطالما عبرت هيئة رعاية الطفولة وفي أكثر من مناسبة عن قلقها الشديد لتنامي وتزايد حالات العنف ضد الأطفال بعد أن أخذت هذه الظاهرة بالانتشار في أكثر من بقعة من بقاع بلدنا الحبيب دون أن تكون هناك معالجات حقيقية من شأنها ردع كل من تسول له نفسه استغلال الأطفال والاعتداء عليهم".

وأشار إلى أن "هيئة رعاية الطفولة إذ تعرب عن أسفها واستنكارها الشديد لهذه الممارسات البشعة، فإنها تذكر مرة أخرى وتنبه إلى خطورة مثل هذه الممارسات وآثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، وتوجه دعوتها على وجه الخصوص إلى مجلس النواب الموقر بضرورة الإسراع بتشريع حماية الطفل وقانون مناهضة العنف الأسري للحد من استفحال هذه الظاهرة البعيدة كل البعد عن تعاليم ديننا الحنيف والأديان السماوية الأخرى والقوانين والمواثيق الدولية".

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