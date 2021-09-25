2021/09/25 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنَ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، عن تسمية الطواقمَ التحكيمية التي ستقود مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد في بيان ان المنتخب العراقي سيلاقي منتخب لبنان في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية لحسابِ المجموعة الأولى، في السابع من شهر تشرين الأول المقبل في المباراة التي ستقامُ على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وبين ان طاقماً تحكيماً سعودياً سيدير المباراة بقيادة تركي الخضير (حكماً للساحة)، ومحمد مكي العكبري (حكماً مساعداً أول)، وخلف زيد الشمري (حكماً مساعداً ثانياً)، ومحمد خالد الهويش (حكماً رابعاً)، والفلسطيني ميشيل حنانيا (مقيم الحكام).

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة العراق ولبنان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طاقم تحكيم سعودي يقود مباراة العراق ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).