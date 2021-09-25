الطبيعة والتطبع لدى الإنسان - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/25 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الإنسان يولد ويترعرع في بيئة يتأثر بها من حيث التقاليد والعادات والعرف تصبح صفة وأخلاق وسلوك وتصرف طبيعية لدى الإنسان وخاصة المسائل المذهبية التي تصبح غريزية عميقة تخزن في العقل الباطني (أبو الغريزة المقموعة) للإنسان وتصبح جزء من طبيعة الإنسان التي تندمج معها صفات مكتسبة من خلال مجتمعه والآخرين يمارسها ويتعامل معها وتحضرني الآن قصة طريفة عن هذه الظاهرة ...



عندما احتلت بريطانيا العراق بالحرب العالم ......





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