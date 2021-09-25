أليس بالإمكان أبدع مما كان ؟-! - سعيد مضيه

2021/09/25 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه التفكير الإبداعي والتصرف الاستثنائياستقبل الملايين في أرجاء المعمورة بالابتهاج وبترحيب التقدير الرفيع نجاح الأسرى الفلسطينيين، إذ مارسوا بإقدام وشجاعة حقهم في تأكيد حريتهم، والإفلات من سجن جلبوع الرهيب.



والشعوب بطبيعتها تمجد قيم الغيرة الوطنية مقرونة بالشجاعة والإقدام والتضحية ، كما تقيم في الشخصية سجايا المروءة والصبر وقوة الاحتمال والارتقاء الى الاهتمام بالصالح العام، وتعدها مجازا قيم ......





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