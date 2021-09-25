2021/09/25 | 11:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عاد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها (76) وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح عاد إلى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى نيويورك، حيثُ شارك سيادته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها(76)”.وألقى […]

ظهرت المقالة برهم صالح يعود إلى أرض الوطن أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يعود إلى أرض الوطن) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يعود إلى أرض الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).