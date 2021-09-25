فيديو لجريمة القتل في تبوك.. لص يسرق سيارة ويدهس بها رجلا

2021/09/25 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مواقع إخبارية محلية، السبت، أن كاميرات المراقبة وثقت جريمة قتل وقعت مساء أمس الجمعة في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

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