2021/09/25 | 11:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن نتائج مشجعة لعلاج جديد لأكثر أشكال سرطان العين شيوعا

أظهر علاج جديد ضد أكثر أشكال سرطان العين شيوعاً لدى البالغين نتائج مشجعة، وفق ما أعلن “معهد كوري” الذي يتولى معالجة نحو ثلثي الإصابات الجديدة بهذا السرطان في فرنسا.

وينتشر الورم الميلانيني العنبي على شكل نقائل (غالبًا في الكبد) لدى واحد من كل ثلاثة مرضى.



ويبلغ عدد الإصابات به في فرنسا ما بين 500 و600 سنوياً.

ولاحظ “معهد كوري” أن أي علاج فاعل حقاً لهذه النقائل لم يكن متوافراً إلى اليوم.

إلا أن دراسة سريرية بيّنت للمرة الأولى فاعلية جزيء جديد من العلاج المناعي هو “تيبنتافوسب”، في ما يتعلق ببقاء المصابين بهذا السرطان على قيد الحياة.

ونشرت مجلة “نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين” نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة التي تولت تنسيقها في فرنسا اختصاصية الأورام الطبية في “معهد كوري” صوفي ببيرنو نيومان

وتبين من الدراسة التي أجريت على 378 مريضاً أن 73 في المئة ممن تلقوا “تيبنتافوس” بقوا على قيد الحياة لمدة عام واحد، في حين بلغت النسبة 59 في المئة لدى المرضى الآخرين.

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