الكاظمي يحذر من وعود يطلقها متسلقون عن تعيينات وتوزيع أراضي لكسب أصوات المواطنين

2021/09/25 | 11:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي الموطنين العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات وعدم الاستماع إلى “المتوعدين”، مؤكداً أن ما يشاع عن تعيينات وتوزيع قطع أراض ليست سوى “وعود وهمية” يطلقها “متسلقون” لكسب أصوات المواطنين.ووجّه الكاظمي دعوته إلى الشعب العراقي … Readmore

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