طفل يعاني من

2021/09/25 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعافى معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا بسرعة ودون أي مضاعفات، لكن ابن مونيكا مورتون، ماسون، البالغ من العمر 4 سنوات، كان له تجربة مختلفة.بعد ظهور طفح جلدي على جلده وألم في رقبته، تم تشخيص ماسون بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة، وهي إحدى المضاعفات النادرة لفيروس كورونا لدى الأطفال.المرض قاتل ويمكن أن يسبب جلطات دموية وسوائل حول القلب والرئتين.

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