تقرير حول موقع وتفاصيل الهزة الأرضية في العراق

2021/09/25 | 11:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزلي، السبت، تسجيل مراصدها الزلزالية هزة أرضية فجر اليوم شمال غرب مدينة الموصل قرب ناحية ربيعة.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيلول 2021)، إن "الهزة الارضية سجلت عند الساعة 02:43:11 من فجر اليوم حسب التوقيت المحلي وبلغت قوتها (4،3)درجة حيث تبعد (84)كم شمال غرب مدينة الموصل قرب ناحية ربيعة".

وأضافت أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

ودعت الهيئة "الهيئة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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