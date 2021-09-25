التخطيط: 70% من القطاع الخاص غير منظّم

2021/09/25 | 11:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت عن مشكلة في تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة التخطيط، أن 70 % من القطاع الخاص غير منظم، مشيرة إلى مشكلة في تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "المسح للمشاريع الصغيرة جزء من استراتيجية تطوير القطاع الخاص الذي كلفت به وزارة التخطيط منذ خمس سنوات"، مبينًا أن "هناك مشكلة كبيرة في تحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسمية القطاع غير المنظم باعتبار أن 70 % من القطاع الخاص غير منظم".

وأوضح أن "الوزارة أرادت من خلال المسح الاطلاع على صورة واضحة واستبيان أولي عن حجم القطاع وعن صفاته المؤسساتية والعاملين به من رجال ونساء، وآلية التمويل الذي يحصل عليها وهذا يصب في تطوير القطاع الخاص بكل مسمياته إن كان مسجلًا أو غير مسجل"، لافتًا إلى أن "هناك فجوة كبيرة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهذا المسح يساعد في جزء مهم من معرفة المؤسسة الصغيرة والقطاع الخاص الذي قد تكون صورته غير واضحة لتقديم الدعم الأفضل له وكيف يمكن رسم سياساته الأصح للنمو الاقتصادي ومساهمته بالناتج الإجمالي المحلي".

وأضاف أن "هذا العمل ضمن إطار إصلاحي تواصلت به الحكومات المتتابعة والمتلاحقة، ونحن نعمل على الورقة البيضاء التي أقرتها الحكومة ودرسها البرلمان وهو تواصل كامل عن ملف قديم يتعلق بالقطاع الخاص وتوفير بيئة صالحة وتوفير مجالات التمويل الأفضل وفرص العمل التي ستوفر إلى المواطنين للدفع عن الوظائف الحكومية التي هي تعاني من ترهل كبير".

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