2021/09/25 | 11:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم السبت، القبض على عدد من المتهمين في مناطق متفرقة من البلاد.وذكر بيان للمديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 30 متهما بتجارة وحيازة المخدرات في سبع محافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 30 متهما بتجارة وحيازة المخدرات في سبع محافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 30 متهما بتجارة وحيازة المخدرات في سبع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).