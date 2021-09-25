ما هي “مذكرة التفاهم” وما موعد تطبيقها؟ التخطيط تجيب

2021/09/25 | 11:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، قرب تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع ثلاث منظمات دولية، لدعم شبكة الرعاية الاجتماعية، فيما بينت أن النساء الحوامل والأطفال الفئة الأكثر اهتماماً في هذه المذكرة.[…]

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