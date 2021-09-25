مايكروسوفت: Surface Duo يحصل على أندرويد 11

2021/09/25 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة مايكروسوفت عن جهاز Surface Duo 2 الجديد في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يأتي بنظام التشغيل أندرويد 11، وتلتزم الشركة الآن بإصدار تحديث نظام التشغيل للأجهزة الأصلية هذا العام.

وقال متحدث باسم الشركة: نظل ملتزمين بتقديم تحديثات لجهاز Surface Duo، ونعمل على توفير أندرويد 11 للعملاء الحاليين قبل نهاية هذا العام.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن التحديث قد يصل في الصيف.



ولكن مع اقترابنا من الخريف بالإضافة إلى عدم وجود أي ذكر في حدث Surface الخاص بالشركة، فمن الواضح أن الأمر يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.

وتم شحن Surface Duo في شهر سبتمبر 2020 بنظام أندرويد 10، الذي كان عمره عامًا كاملًا في ذلك الوقت، وكان أندرويد 11 قد تم إطلاقه.

وكان من المأمول أن تحدث الشركة الجهاز بسرعة إلى أحدث إصدار من أندرويد.



ولكن هذا لم يحدث.



ولا يزال الجهاز البالغ من العمر عامين يعمل حتى الآن بنظام أندرويد 10.

ويحتوي أندرويد 11 على دعم أصلي للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة مثل Duo.



لذلك يجب أن يحسن بعض تجارب البرامج على الجهاز.

وأثناء استعراض الشركة لجهاز Surface Duo 2، بدا أن أندرويد 11 يجلب تعديلات طفيفة على نظام تعدد المهام من مايكروسوفت، بدلاً من إجراء إصلاح شامل.

ويتم الآن تعيين Surface Duo 2 افتراضيًا على افتراض أن الشاشة اليمنى هي الشاشة الأساسية.



ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا التغيير نفسه يحدث في Surface Duo الأصلي.

مايكروسوفت تخطط لتحديث الجهاز قبل نهاية هذا العام

بينما قامت الشركة بشحن عدد من التحديثات لـ Surface Duo.



ولكن لا يزال عبارة عن جهاز يتضمن مشاكل إلى حد ما.

واشتكى مستخدمو Surface Duo من مشكلات منتظمة في تعدد المهام والإيماءات وإيقاف تشغيل الشاشة أثناء وضع الكتاب والإقفال باستخدام قارئ بصمات الأصابع.

ويصل أندرويد 11 الآن مع انتقال جوجل إلى أندرويد 12.



ومن المتوقع ظهور أندرويد 12 لأول مرة عبر أجهزة بيكسل قريبًا، وليس من الواضح متى يتم تحديث Surface Duo و Surface Duo 2.



والتزمت مايكروسوفت سابقًا بثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل والأمان لجهاز Surface Duo.

وفي حال أرادت عملاقة البرمجيات أن تؤخذ على محمل الجد كشركة مصنعة لنظام أندرويد.



فإن أحد الأشياء التي تحتاج إلى إنشائها هو سجل مميز لتحديثات البرامج الموثوقة في الوقت المناسب.

ولكن مع إطلاق الشركة للجيل الثاني من Surface Duo وبلوغ عمر أول هاتف أندرويد للشركة عامًا.



فشلت الشركة حتى الآن في إثارة الإعجاب.

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