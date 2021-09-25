بعملية استخبارية نوعية.. اختراق تنظيم داعش وقتل عدد من قادته

2021/09/25 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن اختراق وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تنظيم داعش الارهابي وقتل عدد من قادته.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قامت بعملية امنية نوعية، استمرت عشرين يوما، تمكنت خلالها من اختراق تنظيم داعش الارهابي، و قتل سبعة من قادته في سلسلة جبال حمرين.

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