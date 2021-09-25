2021/09/25 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 7 متهمين بــ "الدكة العشائرية" وترويع المواطنين في بغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن نهج قيادة عمليات بغداد في بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، والعمل على الحد من النزعات العشائرية (الدكة العشائرية)، القت قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية القبض على خمسة متهمين بــ (الدكة العشائرية)، في منطقة المشتل، بجانب الرصافة".وأضاف البيان، انه "بناء على معلومات استخبارية، وتعاون المواطنين، القت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية القبض متهمين اثنين بإطلاق العيارات النارية، وترويع المواطنين، كانا يرومان القيام بتهديد أحد المواطنين والقيام بــ (الدكة العشائرية) في منطقة الغزالية بجانب الكرخ".

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