مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية

2021/09/25 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتنقرأ يوميا عن الفوائد الصحية للعديد من العصائر والمشروبات، وتأثيرها الإيجابي عن الجسم كل حسب حاجته، لكن دراسة صادرة عن وكالة الصحة العامة الفرنسية ذهبت في الاتجاه المعاكس مؤكدة أن المشروبات السكرية، بما في ذلك عصائر الفاكهة، تزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح من 18 إلى 22%.وحذرت الدراسة التي تناقلتها وسائل الإعلام، …

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