نائب: الرقابة الدولية على الانتخابات ستعزز ثقة العالم بها

2021/09/25 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد النائب المستقل منصور البعيجي، اليوم السبت، ان الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية مهمة جدا وستعزز من ثقة العالم اجمع بها.وقال البعيجي، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “الرقابة الدولية مرحب بها من قبل الجميع ولكنها لن تكون بديلا عن رقابة واهتمام الحكومة العراقية، لانها ستكون المسؤول الاول بتوفير كافة المستلزمات …

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