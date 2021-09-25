المرور تتوعد المخادعين: سنطبق عليكم المواد 289 و 298 من قانون العقوبات العراقي

2021/09/25 | 11:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوعدت مديرية المرور العامة بملاحقة المتلاعبين بتغيير أرقام المركبات بهدف تضليل رجال المرور والتهرب من المخالفات التي ارتكبوها.وذكرت دائرة الاعلام والعلاقات بمديرية المرور العامة، بحسب الصحيفة الرسمية، أن “التلاعب في بعض الأحيان في أرقام المركبات سواء كانت في مقدمة الجهة اليمنى أو اليسرى يقوم به أصحاب المركبات الذين يحاولون تضليل منتسبي المرور نتيجة …

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