من بينهم قيادات في الصف الأول.. استقالة 113 عضوا في حركة النهضة

2021/09/25 | 11:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن 113 قياديا في حركة النهضة تقديم استقالتهم من الحزب، بسبب "اخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي للحزب، وإقرارهم "بتحمل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة في ما وصلت إليه الحركة من العزلة".

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