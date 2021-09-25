2021/09/25 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه لا يمكن التسامح مع رؤية أفغانستان، تنتقل إلى أرض خصبة للإرهابيين، مؤكدا أن قطر تعطي المثال كبلد إسلامي في كيفية تعاملها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قطر ترفض رؤية أفغانستان أرض خصبة للإرهابيين المركز الخبري الوطني.

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