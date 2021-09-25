الفاتورة قد تصل 300 ألف دولار.. كم تبلغ تكلفة العلاج من كورونا في مستشفيات أمريكا؟

2021/09/25 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن معدل حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد المبلغ عنها يتباطأ، لكن العديد من المستشفيات لا تزال مكتظة، ويظهر تحليل جديد أن علاج فيروس كورونا يأتي بسعر باهظ، فيما يلي تفاصيل تكلفة علاج فيروس كورونا في المستشفيات بالولايات المتحدة.

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