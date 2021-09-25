مستشار رئيس الوزراء: تغطية تكاليف الانتخابات تقدر بـ300 مليون دولار ولا يمكن اختراق المنظومة الانتخابية للمفوضية

2021/09/25 | 11:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، أنه “لا يمكن اختراق المنظومة الانتخابية للمفوضية، كما ولا توجد اي تدخلات خارجية في العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أن نفقات تغطية الانتخابات تقدر بنحو 300 مليون دولار.وقال الهنداوي: إن “هناك معاناة … Readmore

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