كم انخفضت القوة الشرائية لراتب الموظف العراقي؟.. خبير يجيب ويقدم مقترحا للحكومة

2021/09/25 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الخبير الاقتصادي ضياء الكناني، السبت، ارتفاع اسعار النفط العالمية حتى نهاية العام الحالي الى اكثر من 90 دولارا للبرميل، مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة بخفض سعر صرف الدولار الى سابق عهده.

وذكر الكناني في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (25 ايلول 2021)، ان "انخفاض المخزون الاستراتيجي الاميركي بحدود 175 مليون برميل ادى الى ارتفاع سعر برميل النفط واقترابها من عتبة 80 دولار كما ان هناك انخفاضا في المخزون الاوروبي بحدود 300 مليون برميل، اضافة الى ان تعافي الاقتصاديات العالمية بعد جائحة كورونا تسبب في ازدياد الطلب على النفط".

واضاف، ان "هناك طلب طلب كبير جدا على النفط العراقي لجودته وتصدر الى الهند و الصين وارتفاع اسعار النفط ادى الى زيادة احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، لكن السياسة الخاطئة للبنك ادت الى عدم الاستفادة من هذه الزيادة".

واوضح، ان "واردات العراق من النفط هي بحدود 6 الى 7 مليار شهريا و لكن البنك المركزي و بدواعي واهية تبيع و تطرح اكثر من هذا المبلغ في الاسواق و مصادر صرف اخرى مما يؤدي ذلك الى عجز في الاحتياطي بمقدار 500 مليون دولار شهريا".

وتابع، ان "هناك توقعات بوصول سعر برميل النفط مع نهاية العام الحالي الى 90 دولار وعلى الحكومة ارجاع سعر صرف الدولار الى سابق عهده وذلك في موازنة 2022".

واشار الى ان "موازنة 2021 بنيت على سعر 40 دولار للبرميل اما الان فإن البرميل قد تخطى 70 دولارا وهناك فرق كبير بحدود اكثر من 30 دولار و ليس هناك اي جدوى اقتصادية من رفع سعر صرف الدولار وتحسين الاقتصاد تكون من خلال الاستثمارات والصناعات وليس من خلال رفع سعر الصرف".

وبين، انه "ليس هناك ثقة عالمية بالاقتصاد العراقي وهي مشكلة كبيرة وعندما قامت الحكومة برفع سعر الدولار فقد الموظف القوة الشرائية لراتبه الشهري بحدود 33 في المئة".

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