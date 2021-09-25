العمليات: اعتقال 7 بتهمة ترويع المواطنين في بغداد

2021/09/25 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال 7 متهمين بــ "الدكة العشائرية وترويع المواطنين".

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وذكر بيان للقيادة، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 أيلول 2021)، أنه "ضمن نهج قيادة عمليات بغداد في بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، والعمل على الحد من النزعات العشائرية (الدكة العشائرية)".

وأضاف أن "قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية اعتقلت خمسة متهمين بــ (الدكة العشائرية)، في منطقة المشتل، بجانب الرصافة".

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أنه "بناءاً على معلومات استخبارية، وتعاون المواطنين، اعتقلت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية متهمين اثنين بإطلاق العيارات النارية، وترويع المواطنين، كانا يرومان القيام بتهديد أحد المواطنين والقيام بــ (الدكة العشائرية).



في منطقة الغزالية بجانب الكرخ".

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