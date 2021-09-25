2021/09/25 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عثرت إحدى مفارز قسم شرطة النجدة في كربلاء المقدسة، السبت، على مبلغ من المال قدره الف وخمسمائة وسبعون دولار أمريكي مع ستون الف دينار عراقي لزائر أمريكي الجنسية.وذكر بيان لقيادة شرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة مبلغ من المال لزائر أمريكي الجنسية بكربلاء المركز الخبري الوطني.

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