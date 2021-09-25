إنقاذ حياة 17 زائر بعد سقوط عجلتهم داخل إحدى الأنهر في كربلاء(مصور)

2021/09/25 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة كربلاء المقدسة عن

إنقاذ حياة 17 زائر أثر سقوط العجلة التي

يستقلونها داخل نهر المغلف في قضاء

الحسينية .

وبحسب بيان لقيادة الشرطة حصلت وكالة

نون الخبرية عليه اليوم فقد استطاع

أفراد الد

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