2021/09/25 | 11:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القاء القبض على 7 متهمين بـ”الدكة العشائرية، بمناطق متفرقة من العاصمة.وقالت القيادة في بيان، انه “ضمن نهج قيادة عمليات بغداد في بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، والعمل على الحد من النزعات العشائرية (الدكة العشائرية)، اعتقلت قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية خمسة متهمين بــ(الدكة العشائرية)، […]

ظهرت المقالة عمليات بغداد: القبض على 7 متهمين بــ”الدكة العشائرية” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على 7 متهمين بــ”الدكة العشائرية”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: القبض على 7 متهمين بــ”الدكة العشائرية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).