2021/09/25 | 12:30 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم: نرفض دعوات التطبيع مع إسرائيل التي تعقد داخل العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/25 | 12:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: نرفض دعوات التطبيع مع إسرائيل التي تعقد داخل العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: نرفض دعوات التطبيع مع إسرائيل التي تعقد داخل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).