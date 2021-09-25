أول تعليق كردي على مؤتمر التطبيع - عاجل

2021/09/25 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم السبت، أن عقد مؤتمر التطبيع مع إسرائيل لا يعني تأيدنا لمضمون المؤتمر.وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "في أربيل حرية ومساحة واسعة لعقد المؤتمرات والندوات والمؤتمر عقد تحت طائلة السلام لأحدى المنظمات الدولية لذلك لم نتدخل في جدول أعماله".وأضاف أن "عقد المؤتمر في أربيل لايعني أننا نؤيد ما ورد في مضمونة ونأمل أن لايتم استغلاله لأغراض انتخابية بهدف التصعيد ضد إقليم كردستان، والحاضرين كانوا م محافظات مختلفة".

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