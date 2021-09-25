2021/09/25 | 12:30 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول زوار إيرانيون اقتحام نقطة الشلامجة الحدودية بين ايران والعراق، في ظل عدم سماح العراق لدخول من ليس لديهم تأشيرات.

ومنفذ الشلامجة هو منفذ حدودي بري للعراق مع إيران ويقع شرق محافظة البصرة ويبعد عن مركز مدينة البصرة حوالي 30 كم.



حيث تدخل المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع إلى البصرة يوميا عبر هذا المنفذ إضافة إلى الزوار الإيرانيين القادمين لزيارة العتبات المقدسة في العراق.

مادة اعلانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. إيرانيون يحاولون اقتحام معبر الشلامجة الحدودي مع العراق ) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. إيرانيون يحاولون اقتحام معبر الشلامجة الحدودي مع العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).