عاجل: أول موقف من الحكومة العراقية على المؤتمر الذي عُقد في أربيل الساعي للتطبيع مع الكيان الصهيوني

2021/09/25 | 12:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت الحكومة العراقية، اليوم السبت، بياناً بشأن المؤتمر الي عُقد في أربيل ورُفع فيه شعارات للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “الحكومة العراقية تعرب عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل”.وأضاف، أن “الحكومة تؤكد ابتداءً أن هذه الاجتماعات لا تمثل اهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة، في […]

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