2021/09/25 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمضي إسرائيل قدما في حملتها لمنح جرعة معززة من لقاح كورونا لأي شخص يزيد عمره عن 12 عاما تقريبا.وتقول إن نهجها أصبح مبررا بشكل أكبر بعد قرار الولايات المتحدة إعطاء جرعات معززة للمرضى الأكبر سنا والمعرضين لخطر أكبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تكشف نتائج حملة الجرعة الثالثة للقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تكشف نتائج حملة الجرعة الثالثة للقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).