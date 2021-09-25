2021/09/25 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني القت قوات الشرطة، اليوم السبت القبض على 7 متهمين بــ “الدكة العشائرية”، وترويع المواطنين في بغداد .
وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الشرطة الاتحادية القت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 7 متهمين بــ”ترويع” المواطنين في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الشرطة الاتحادية القت […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 7 متهمين بــ”ترويع” المواطنين في بغداد المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 7 متهمين بــ”ترويع” المواطنين في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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