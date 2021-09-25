2021/09/25 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت قوات الشرطة، اليوم السبت القبض على 7 متهمين بــ “الدكة العشائرية”، وترويع المواطنين في بغداد .وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من الشرطة الاتحادية القت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 7 متهمين بــ”ترويع” المواطنين في بغداد المركز الخبري الوطني.

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