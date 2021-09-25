كشف ملابسات جريمة قتل والقبض على الجاني في الديوانية

2021/09/25 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، ملابسات جريمة قتل والقبض على الجاني في محافظة الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي محمد كاظم حاجم الزركاني، وحال الاخبار عن وجود حادث قتل في قضاء الشامية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل عال المستوى، برئاسة قائد الشرطة لكشف ملابساته والانتقال لمحل الحادث من قبل عدد من القيادات الأمنية في المحافظة وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة والتعرف على محل تواجد المتهم، تمكنت قوة مشتركة من مكافحة الإجرام ومكتب الأمن الوطني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب فضلا عن مركز الشامية من القاء القبض على المتهم بجريمة قتل المجنى عليه المرحوم نشوان".

وأضافت، ان "المتهم اعترف بارتكابه جريمة القتل بسبب خلافات شخصية".

وتابعت، "العملية تمت بعد ان كان المجنى عليه داخل محله المخصص لبيع اجهزة الموبايل بعد قيامه بالدخول الى المحل ليلا واطلاق العيارات النارية باتجاه المجنى عليه بواسطة مسدس عيار 9ملم نوع HS "، مشيرا الى ان "المتهم كان يردتي وقتها خوذة راس مستقلا دراجة نارية".واشارت المديرية الى انه "بعد عرض الموضوع على قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق المادة 406 تمهيدا لاحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزاءه العادل".

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