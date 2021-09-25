الرافدين يُطلق رواتب موظفي الصحة في بغداد والمحافظات

2021/09/25 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت، توزيع رواتب موظفي دوائر الصحة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف أنّ "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد".

وبين المصرف أنه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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