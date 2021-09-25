2021/09/25 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس قيادة تحالف “قوى الدولة الوطنية” حيدر العبادي، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المرحلة المقبلة المتمثلة بإجراء الانتخابات المبكرة.وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان ان الكاظمي والعبادي بحثا مجمل الأوضاع العامة في البلد، والخطط الموضوعة لتأمين انتخابات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي العبادي للتباحث حول تأمين الانتخابات المقبلة لتكون حرة ونزيهة تمثل ارادة المواطنين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي العبادي للتباحث حول تأمين الانتخابات المقبلة لتكون حرة ونزيهة تمثل ارادة المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).