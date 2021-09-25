2021/09/25 | 12:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف النهج الوطني يصدر بياناً حول محاولات المنحرفين تهيئة اجواء التطبيع مع الكيان الصهيوني

اصدر رئيس تحالف النهج الوطني عمار طعمة، اليوم السبت، بيانا حول محاولات المنحرفين تهيئة اجواء التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال طعمة، في بيان صحفي اننا "نشجب ونرفض بشدة وندعو لمقاضاة الأصوات المتجاهرة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ، خصوصًا وان القانون العراقي يجرّم هذه الأفعال الخائنة لثوابت العراقيين والمتنكرة لمظالم الشعب الفلسطيني الممتحن بسياسات الكيان الصهيوني الإرهابية والمتباينة مع مواقف العراقيين التاريخية في نصرة القضية الفلسطينية وإدامة زخم ثورة شعبها في مقارعة ومكافحة الغطرسة الصهيونية وإجرامها الشديد".

وتسأل انه "كيف تعقد مثل هكذا مؤتمرات في اقليم ينتمي للدولة العراقية ، وتوفر عوامل وأسباب انعقادها وصدور مثل هذه المواقف المنسلخة عن قيم ومبادئ وثوابت العراق والعراقيين دون ان يحاسب القائمون عليها والمتعاونون في التحضير لها !؟".

وأضاف اننا "نذكر أولئك المخدوعين بهذه الأنشطة الاستفزازية لمشاعر العراقيين والمسلمين بأن مصيرهم لن يختلف عمن سبقهم في المضي بهذا المسار المنحرف الهزيل وهو الخزي والنبذ والاحتقار".

وشدد طعمة اننا "نطالب الحكومة العراقية والبرلمان والقوى السياسية الوطنية والفعاليات الاجتماعية والعشائر العربية الغيورة بموقف وصوت موحد شجاع في التنديد والرفض لهذه الخطط الخبيثة المستهدفة تمييع مناعة الأمة وحصانتها ضد الكيان الصهيوني الارهابي لكي يرتدع هؤلاء وغيرهم ويقطع الطريق على هذه المشاريع التخريبية الدخيلة على أخلاق وقيم ومبادئ وتقاليد العراقيين والمسلمين عمومًا".

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