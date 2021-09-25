الموت عند الغزالي - سعود سالم

2021/09/25 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم 89 - الموت عند الغزالي « شيخُنا أبو حامد: بَلَعَ الفلاسفةَ، وأراد أن يتقيَّأهم فما استطاع »أبو بكر بن العربي، تلميذ الغزاليأبو حامد الغزالي شيخ وفقيه متصوف، ولد بمدينة طوس سنة 450 هـ الموافق 1058، توفي أبوه وهو صغير فعاش يتيماً تحت رعاية أخيه الأكبر، كما رعاه وتكفله في التعليم صديقاً لوالده صوفي المذهب، فتلقى تعاليم الإسلام بين يديه حتى بدأ يتشرب الصوفية جي ......





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