2021/09/25 | 12:40 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: IFFgTfi7T68
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانتخابات المقبلة تتميز بشخصيات كفوءة وفي مقدمهم مرشحي تقدم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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