الحكيم يعلن رفضه عقد المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني

2021/09/25 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم رفضه عقد المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الحكيم في بيان نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق، مؤكدا ان القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الاولى ولا تسقط بالتقادم.

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