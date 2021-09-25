2021/09/25 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة العراقية رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل.

وأكدت الحكومة ان هذه الاجتماعات لا تمثل اهالي وسكان المدن العراقية وإنها تمثل مواقف من شارك بها فقط مبينة ان تلك الاجتماعات هي محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة في ظل الاستعداد لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة.

وشدد البيان على أن طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية مبينا ان الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لكل اشكال الاستيطان والاعتداء التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تؤكد رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تؤكد رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).