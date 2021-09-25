اكتشاف آثار أقدام يعود تاريخها إلى 23 ألف عام في أمريكا.. ما الذي تبينه؟

2021/09/25 | 12:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم اكتشاف جديد دليلاً قاطعًا على أن البشر كانوا في أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقده علماء الآثار سابقًا.

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