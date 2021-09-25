2021/09/25 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نظيره اللاتيفي إدغار رينكيفيتش، على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “جرى خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاتفيا تثمن جهود العراق بإيجاد الحلول السلميَّة للخلافات بين دول المنطقة المركز الخبري الوطني.

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